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FETÖ sanığı polis müdürleri suçlamayı kabul etmedi

ADANA, () - ADANA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan eski 4'üncü sınıf emniyet müdürleri Haluk Pamukçu ile Nezir Özcan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandıkları davanın duruşmasında...

FETÖ sanığı polis müdürleri suçlamayı kabul etmedi

ADANA, () - ADANA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan eski 4'üncü sınıf emniyet müdürleri Haluk Pamukçu ile Nezir Özcan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandıkları davanın duruşmasında suçlamaları kabul etmedi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin Emniyet ayağına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında darbe girişimi sabahı yakalanıp tutuklanan ve darbecilerin listesinde 'Adana Emniyet Müdürü' olarak görünen dönemin Seyhan İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Haluk Pamukçu il eski Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcısı Nezir Özcan hakkında 'Darbeye teşebbüs' ve 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlarından 2'şer kez müebbet ile 15'er yıl hapis cezası istemiyle Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Duruşmada Haluk Pamukçu hazır bulunurken başka dosyadan FETÖ üyesi olma suçundan tutuklu bulunan Nezir Özcan ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Suçlamayı kabul etmeyen Haluk Pamukçu, izinden çağırıldığında görevinin başına geldiğini herhangi bir kalkışmanın tarafı olmadığını öne sürdü. Nezir Özcan ise amiri tarafından verilen tüm talimatları yerine getirdiğini söyleyerek suçlamayı kabul etmedi. Darbe girişimi gecesi görevli olan polis memuru M.Ö. tanık olarak ifade verdi. 15 Temmuz gecesi kendilerine 'Kim gelirse gelsin, içeri girmek isterlerse vuracaksınız' diye talimat verildiğini anlatan M.Ö. şunları söyledi:
"Çelik yeleklerimizi giydiğimiz sırada yıllık izinde olan Haluk Pamukçu geldi. Haluk müdür yanımızdan geçtiği sırada, 'Yelekler sizi kurtarmaz, silahınızı, kimliğinizi bırakın' dedi. Şaşırdık. Biz de 'Ne kimliği, ne silahı bırakması. Silah namusumuzdur bırakmayız' deyince Haluk müdür 'Şaka yaptım.' dedi. Haluk müdürün ayrıca darbe gecesi izinli olduğu ve misafirlerinin gelecek olması nedeniyle odasını temizlettirdiği, birkaç koltuk takviyesi yaptırdığını da duydum."
Pamukçu, tanık ifadelerini kabul etmedi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

 

 

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