FETÖ sanığı ÖSYM eski Başkanı'nın yargılanmasına devam edildi

KAYSERİ’de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen duruşmada örgüt üyesi olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan ÖSYM eski Başkanı Ali Demir'in de aralarında olduğu 1'i firari 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tutuksuz sanıklardan ÖSYM eski Başkanı Ali Demir ve Hüseyin A. duruşmada hazır bulundu. Tutuksuz sanıklardan öğretim üyesi Ömer P. ve Engin Y. ile firari olan Eşref C. ise duruşmaya katılmadı. Askeri lise sınavlarına yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan ÖSYM eski Başkanı Demir, beraatını talep etti. Mahkeme Başkanı'nın hakkında herhangi bir tedbir kararı olup olmadığını sorması üzerine Demir, "Herhangi bir tedbir kararı yok. Yurtdışı çıkış yasağım da yok ama pasaportlarım verilmiyor" diye cevap verdi. Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 11 Eylül'e erteledi.