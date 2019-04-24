FETÖ sanığı okutmana 6 yıl 3 ay hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de görülen FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanan okutman Cavit Parlak, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan sanık Cavit Parlak, karar duruşmasında hazır bulundu. Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Melikşah Üniversitesi'nde okutman olarak çalıştığı ve örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddia edilen Parlak, son savunmasında, "Bildiklerimi anlattım. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Cavit Parlak'a, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.