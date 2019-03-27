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FETÖ sanığı öğretmene 9 yıl 4 ay hapis

Zafer BARIŞ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de görülen FETÖ/PDY davasında, örgütün çeşitli illerdeki okullarında rehber öğretmenlik yaptığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Arif Kapar, 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kayseri...

FETÖ sanığı öğretmene 9 yıl 4 ay hapis

Zafer BARIŞ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de görülen FETÖ/PDY davasında, örgütün çeşitli illerdeki okullarında rehber öğretmenlik yaptığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Arif Kapar, 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Arif Kapar ile avukatı katıldı. Karar öncesi savunma yapan Kapar; FETÖ/PDY'nin sözde atamalarıyla çeşitli illerdeki okullarında öğretmenlik yaptığı, örgüt üyelerinin telefonlarına şifreli haberleşme programı 'ByLock' yüklettiği ve kapatılan Bank Asya'ya para yatırmaları talimatı verdiği iddialarını kabul etmedi. Son olarak kapatılan Melikşah Üniversitesi'nde görev yapan Arif Kapar, beraatini ve tahliyesini istedi.
Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu, sanık Arif Kapar'ı 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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