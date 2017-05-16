FETÖ sanığı: Namaz programı indirirken ByLock'u görüp indirdim

Mustafa KOZAK/ANTALYA, () - ANTALYA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu eski Gümrük Müdür Yardımcısı Kaya B., telefonunda tespit edilen 'ByLock'la ilgili savunmasında, "İnternetten ezan ve namaz vakti programlarını indirirken öneriler bölümünde ByLock'u görünce indirdim. 2014 yılında indirdiğim bu programı hiç kullanmayıp sildim" dedi. Kaya B., kaçakçıların kendisine teklif ettiği aylık 100 bin dolarlık rüşveti kabul etmediği için FETÖ üyeliğiyle suçlandığını da ileri sürdü.

Antalya'da aralarında gümrük çalışanlarının da bulunduğu 9'u tutuklu 12 kişi hakkında FETÖ üyeliği suçundan açılan davanın görülmesine Antalya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan sanıklar suçlamaları kabul etmedi. Davanın tutuklu sanıklarından meslekten ihraç edilen Antalya Gümrük Müdür Yardımcısı Kaya B., 2010 ve 2011 yıllarında Doğubayazıt'ta çalışırken kaçak sigara taşıyan Tırlara göz yumması karşılığında kendisine aylık 100 bin dolar rüşvet teklif edildiğini ileri sürdü. Bu teklifi kabul etmediğini, kaçak sigaraları yakalattığı için 2011 yılı nisan- mayıs aylarında çalıştığı gümrük müdürlüğünde saldırıya uğradığını iddia eden Kaya B., “Ben 8.5 milyon paket sigara yakaladım. Bana rüşvet yediremeyen ayağına bastığımız insanlar, bana 'paralelci' diyerek iftira attı. Kaçakçıların teklifini kabul edip sisteme uysaydım, bugün 10 milyon dolarlık servetim olurdu. Benim bir arabam ile bacanağımın ödediği kredi borçlarımdan başka bir şey yok. Ben Doğubayazıt'tan sonra Erzurum'da görev yaptım. 2014 yılında da Antalya Havalimanı'nda görevlendirildim. Antalya'da görev yaparken tutuklandım. Doğubayazıt'taki teröristler dışarıda. Bana terör örgütünün adının yazılı olduğu otomobille gelip rüşvet teklif ettiler. Bunlar plakalarına bile terör örgütünün ismini yazacak kadar pervasız. Onlar dışarıda, ben tutukluyum" diye konuştu.

BYLOCK SAVUNMASI

Telefonunda tespit edilen ByLock programını kendisinin indirdiğini, ancak hiç kullanmadığını savunan Kaya B., "İnternetten ezan ve namaz vakti programlarını indirirken başka programlar önerildi. Bana kimse tavsiye etmedi. Bu programı kimseden duymadım. Bir başka programı indirirken 'öneriler' bölümünde ByLock'u görünce indirdim. 2014 yılında indirdiğim bu programı hiç kullanmayıp sildim" dedi.

Tutuklu sanıklardan Ata K., Ertan A., Kaya B., Mustafa C., Mustafa Ç., Mustafa Y., Soner D. ve Uğur A.'ın tahliye talebini ByLock kullandığı iddiasıyla reddeden mahkeme, Muzaffer F.'yi adli kontrolle serbest bıraktı. Mahkeme, tutuksuz sanıklar Ali P., Murat K. ve Mehmet M.'nin adli kontrolünün kaldırılmasına karar verip duruşmayı erteledi.