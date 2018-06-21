FETÖ sanığı Müjgan Boydak hakim karşısında

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında başka bir davada tutuksuz yargılanan Boydak Holding eski yöneticilerinden Mustafa Boydak'ın eşi ev kadını Müjgan Boydak, 'Silahlı terör örgütüne üye' olmak suçundan hakkında açılan davada, ilk kez hakim karşısına çıktı.

4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık Müjgan Boydak ile avukatları hazır bulundu. Mahkemeye yazılı savunma veren Boydak, hakkında yapılan suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi. Kendisinden terörist olmayacağını söyleyen Müjgan Boydak, "Vatanımı, milletimi seven bir kişiyim. Benden terörist olmaz. Yıllarca dikkatlice yaşamaya gayret ettim. Yüce adaletinize sığınıyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararla eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 27 Eylül'e erteledi.