FETÖ sanığı Memduh Boydak: Merhamet değil, adalet istiyorum (2)

'15 TEMMUZ'DA ELEMANLARI MEYDANA GÖNDERDİM'

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Boydak kardeşlerin yargılanmasına öğleden sonra da devam edildi.

Boydak Holding eski yöneticilerinden Mustafa Boydak, verilen aranın ardından yaptığı savunmada yasal bağış yaptıklarını öne sürerek, "Türkiye önemli bir dönemeçten geçti. Hepimiz gereken dersi aldık. Müsaderenin 'm'si bile vicdanları sızlatır. Yasal yapılan bağışlar, suç olarak karşımıza geliyor. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımızın meydanlara inin çağrısıyla fabrikayı kapattım, elemanları meydanlara gönderdim. Memduh Boydak'a yıllık 10 milyon dolar teklif eden şirketler vardı. Memduh Boydak'ın kilosu parayla ölçülmez. O iyi bir şirket yöneticisiydi. Müsadere yapmak matematiğe ve fen bilimlerine uymaz" diye konuştu.

Örgüt liderinin Bank Asya'ya para yatırma çağrısını duymadığını da iddia eden Mustafa Boydak, "17/25'ten sonra yapılan toplam 50 bin liralık bağışla Boydak Holding'e el konulmaya çalışılıyor. Vallahi, billahi ne Fetullah Gülen'den ne de başka birisinden Bank Asya'ya para yatırın çağrısını duymadım. Örgüt elebaşının talimatıyla para yatırmadım. Bankanın zor durumda olduğunu da bilmiyordum. Kâr payını yükselttikleri için bir miktar mevduatımı orada değerlendirdim. Benden randevu bile alamazlardı. Cumhurbaşkanımız 'bunlardan uzaklaşın' deyince uyandım. Katılım bankalarının hepsinde param vardı. 500 milyon TL örgüte bağış yaptığımıza dair haberler basında yer aldı. Bu haberleri görünce şoke oldum. Aç karnına sigara içtim. Mail'i hatırlamıyorum, atmış da olabilirim, bir '0' fazla atmış da olabilirim. Hatırlamıyorum. Şirketten kayıt dışı elden bağış da yapmadık. FETÖ'cüler benim yüzde 99 menfaatime bir iş olsun, kendilerinin de aynı işten yüzde 1 menfaatleri olsun beni harcarlar. FETÖ'cüler böyledir" ifadelerini kullandı.

'KARDEŞLERİM GİBİ DİNDAR DEĞİLİM'

FETÖ mensuplarının kendisini sevmediğini ve onlara sürekli karşı çıktığını da sözlerine ekleyen Mustafa Boydak, "Kardeşlerim gibi dindar değilim. Arada sırada demlendiğim zamanlar da olur. Gece hayatım da olmuştur. Sol kesime daha yakın bir insanım. Bunun sebebini de sosyal demokrat arkadaşımın çok olmasına bağlıyorum. FETÖ'ye ait sivil toplum kuruluşlarında bulunmadım. FETÖ'ye yakın kuruluşlar, meslek odaları hep benim rakibimdi. Onlar beni, ben de onları sevmezdim. Allah ile arada komisyoncu olmaz diyerek onlara karşı çıkardım. Zaman Gazetesi'nde röportajlarım çıkmazdı" diye konuştu.

'TRAFİK KAZASI GEÇİRDİK, 3 AĞIR YARALIMIZ VAR'

İçinde bulundukları durumu trafik kazasına benzeten Mustafa Boydak, "Şu an bir trafik kazası geçirdik. 3 ağır yaralımız var. Komadan çıkmak üzereyiz. Hacı ağabeyim, Memduh kardeşim ve Şükrü ağabeyim ağır yaralı durumdalar. Bizden ne terör örgütü üyesi ne de yöneticisi olur. Tam bağımsız bir Türkiye varsa biz de varız, yoksa bir hiçiz. İzniniz olursa ağır yaralı bir şekilde geçirdiğimiz bu trafik kazasında, artık komadan çıkalım. Yeniden işimizin başına dönelim. Boydak Holding'e gerekirse denetim kayyumu olsun ama biz işimizin başında olalım. Türk adaletine güveniyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı yarın 13.00'e erteledi.