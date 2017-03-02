FETÖ sanığı mahendis: ByLock kullandım

Kemal ATLAN / ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de, FETÖ sanığı TCDD'de görevli mühendis Hüdayi Yorgun duruşmada ByLock kullandığını söyleyerek, "Ben programı tamamen dini ve İslami duygularla kullandım. ByLock programını indirdim ve kullandım" dedi.

FETÖ üyesi olmakla suçlanan tutuklu sanıklar TCDD Vagon Bakım Atölyesi'nde görevli makine yüksek mühendisi Hüdayi Yorgun, TCDD Yüksek Hızlı Tren (YHT) Bakım Onarım Müdürlüğü'nde görevli makine mühendisi Abdülkadir Korkmaz ile TCDD Eğitim Merkezi öğretmeni Mustafa Arıkan'ın yargılanmalarına Eskişehir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

TCDD'de örgütün abisi olduğu ileri sürülen Hüdayi Yorgun geçen duruşmada ByLock programını kullanmadığını söyledi. Bugünkü duruşmada mahkeme heyeti, Hüdayi Yorgun'a telefonunda ByLock programının olduğunun belirlendiği, bu konuda ne diyeceğini sordu.

'İNDİRDİM VE KULLANDIM'

Yorgun, duruşmadaki avukatı ile kısa bir görüşme yaptıktan sonra BayLock kullandığını itiraf ederek şöyle konuştu:

"Ben programı tamamen dini ve İslami duygularla kullandım. ByLock programını indirdim ve kullandım. Kimlerle görüştüğümü hatırlamıyorum. Hayatım boyunca farklı sendikalara üye oldum. Ufuk Ulaşım Sendikası'ndan 2016 yılının Mayıs ayında ayrıldım. Bank Asya'da 1996 yılından beri hesabım vardır. Bankaya para işlemi bankacılık faaliyetidir. Bağışlama değildir. Faizsiz bir bankacılıktı. Bundan dolayı tercih ettim. 2012 yılı öncesinde hesap hareketlerim daha fazladır. Ben FETÖ'nün 2013 Aralık ayında bankaya para yatırılma talimatını duymadım. Ben TCDD ve diğer kurumların abisi değilim. Ben herhangi şekilde himmet ya da burs adı altında katkı sağlamadım. Ben 15 Temmuz'da evde bulunuyordum. Tahliyemi talep ediyorum."

HAKİMİN TELEFONUNA PROGRAM İNDİRDİ

Eskişehir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti hakimi, Hüdayi Yorgun'un cep telefonu programlarını iyi kullanıp kullanmadığını belirlemek amacıyla kendi telefonunu vererek bir program indirmesini istedi. Yorgun, kısa bir süre içerisinde programı indirerek telefonu hakime geri verdi.

Mahkeme savcısı Hakan Ali Erkan mütalaada bulunarak sanıklardan Hüdayi Yogun'u 'terör örgütüne üye olmak' diğer sanıklar Abdülkadir Korkmaz ve Mustafa Arıkan'ın ise 'terör örgütüne yardım etmek' suçlarından cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatlarının mütalaaya karşı yazılı beyanda bulunmak için süre istemesi üzerine mahkeme heyeti duruşmayı 9 Mayıs 2017 tarihine ertelenirken sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

