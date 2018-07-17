FETÖ sanığı komiser yardımcısına 7,5 yıl hapis

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan komiser yardımcısı Türkan G., 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, eski komiser yardımcısı tutuksuz sanık Türkan G. ile avukatı hazır bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ele geçirilen SD kartta, A-5 koduyla kodlandığı ve örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu iddialarını reddeden komiser yardımcısı, beraatini istedi. Emniyet Müdürlüğü'nde şerefiyle görev yaptığını söyleyen Türkan G., "Asayiş, Çocuk ve Kaçaklılık Şube müdürlüklerinde görev yaptım. 'ByLock' kullanmadım. Bugün olmasa da inşallah suçsuzluğum bir gün ortaya çıkacaktır. Takdir mahkemenizin" dedi.

Mahkeme heyeti, Türkan G.'yi 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

5 FETÖ ŞÜPHELİSİNE DE HAPİS CEZASI

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen FETÖ davalarında aralarında, polis memurlarının da bulunduğu 5 sanığa, 5 ila 10 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Mahkeme, tutuksuz sanıklar Sefer M., Mustafa Ö. ve Cafer B.'yi de aynı suçtan 7'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan Ülkü T.'ye 6 yıl 3 ay, Rıdvan T.'ye ise 5 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı Hidayet D.'nin ise beraatine karar verdi.