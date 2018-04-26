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FETÖ sanığı Kayseri Ak Parti eski İl Başkanı Dengiz, beraat etti

KAYSERİ’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan Ak Parti eski İl Başkanı Ömer Dengiz hakkında karar çıktı. Mahkeme heyeti, Dengiz'in 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan beraatına karar verdi. 2'nci Ağır...

FETÖ sanığı Kayseri Ak Parti eski İl Başkanı Dengiz, beraat etti
KAYSERİ’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan Ak Parti eski İl Başkanı Ömer Dengiz hakkında karar çıktı. Mahkeme heyeti, Dengiz'in 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan beraatına karar verdi.
2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık Ak Parti eski İl Başkanı Ömer Dengiz ve avukatı hazır bulundu. 4 tanığın dinlendiği duruşmada tanık ifadeleri sonrası savunması alınan Dengiz, hakkında yapılan suçlamaları kabul etmeyerek, beraatını istedi.
Duruşmada FETÖ terör örgütü ile anılmasından dolayı üzüldüğünü belirten Ömer Dengiz, "Eli kanlı, alçak örgütle ismimin anılmasını ciddi şekilde zoruma gidiyor. Koyu bir Ak Partiliyim. Bunu haykıra haykıra her zaman söyledim. Recep Tayyip Erdoğan'ın hediye ettiği kalemi o günden beri cebimden hiç düşürmedim. İş yerimde hala Ak Parti şilt ve resimlerini gururla taşıyan bir insanım" diye konuştu. 17/25 Aralık sürecinde örgüte karşı net bir tavır ortaya koyduğunu söyleyen Dengiz, " 17/25'te Cumhurbaşkanımızın yalnız bırakıldığı bir dönemde herkes rozetini atarken, ben rozetimi gururla taşıdım. FETÖ'nün, Ak Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'a karşı düşüncelerini hepimiz biliyoruz. FETÖ'cü olsam rozetimi nasıl taşırım?" ifadelerine yer verdi. FETÖ'nün her zaman karşısında olduğuna da değinen eski başkan Dengiz, "Her zaman bunlara rest çektim. Fıtratıma terslerdi. Bana uygun değillerdi. Sürekli sorgulayan yapımdan dolayı biat kültürlerine terstim. Niçin bu davada olduğumu anlamıyorum. Sosyal yönden geniş bir çevreye sahip olmam, herkesin gözü önünde yaşayan bir insan ve iyi bir Ak Partili olmam benim bu davada olmamın 3 sebebi diye düşünüyorum" diye konuştu. Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu, Ak Parti eski İl Başkanı Ömer Dengiz'in 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan beraatına karar verdi
Beraat kararı sonrası Ömer Dengiz, yakınlarının tebriklerini kabul ederken, gözyaşlarını tutamadı.

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