FETÖ sanığı ihraç astsubaya 6 yıl 3 ay hapis

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturmasında meslekten ihraç edilen Astsubay Halil U., tutuksuz yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuksuz sanık Halil U. hazır bulundu. Örgütün mahrem imamları tarafından ardışık olarak arandığı iddialarını reddeden Halil U., "Hayatım boyunca bu örgütle uzaktan yakından ilgim olmadı. Kendime yakıştıramadığım bir suçlama ile karşı karşıyayım. Kendimden emin olduğum için hayata hiç bir zaman küsmedim. Hala ekmeğimin peşindeyim. Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Halil U.'ya, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Yargıtay süreci dikkate alınarak, sanığın tutuksuzluk halinin devamına karar verildi.