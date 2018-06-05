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FETÖ sanığı garnizon eski komutanı Yalçın: Tahliyemi istiyorum

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, FETÖ mensuplarının hazırladığı sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' listesinde adı 'sıkıyönetim Kayseri komutanı, vali ve belediye başkanı' olarak geçen Garnizon eski Komutanı Hava Pilot Tümgeneral...

FETÖ sanığı garnizon eski komutanı Yalçın: Tahliyemi istiyorum

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, FETÖ mensuplarının hazırladığı sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' listesinde adı 'sıkıyönetim Kayseri komutanı, vali ve belediye başkanı' olarak geçen Garnizon eski Komutanı Hava Pilot Tümgeneral İsmail Yalçın'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sağlık sorunları olduğunu belirten tutuklu sanık Yalçın, tahliyesini talep etti. 
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Kayseri Garnizon eski Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Yalçın, cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' listesinde adının 'Kayseri sıkıyönetim komutanı, vali ve büyükşehir belediye başkanı' olarak geçtiği ileri sürülen Yalçın, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Sağlık sorunları olduğunu dile getiren Yalçın, "Sağlık sorunlarım had safhada, tahliyemi istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık İsmail Yalçın'a ait kurumsal cep telefonu hattının 14-17 Temmuz 2016 tarihlerine ilişkin HTS kayıt raporlarının, henüz mahkemeye ulaşmaması nedeniyle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) gelecek raporun beklenmesine karar verdi. Duruşma, 11 Temmuz'a ertelenirken, Yalçın'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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