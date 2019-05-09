FETÖ sanığı ev kadınına 7,5 yıl hapis cezası

KAYSERİ'de FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanan ev kadını Havva D., 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarpıtılarak, tahliye oldu.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Havva D. hazır bulundu. Örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı iddialarını reddeden Havva D. "Örgüte ait yurtlarda bir dönem temizlikçi olarak çalıştım ve ayrıldım. 'ByLock' kullanmadım. Teknik bir hata olduğunu düşünüyorum. Evdeydim, suçsuzum" dedi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu Havva D.'yi, 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı ve cezaevinde kaldığı süre ile yargıtay süreci dikkate alınarak, tahliyesine karar verdi.