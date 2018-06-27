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FETÖ sanığı eski savcı Karakullukçu'nun yargılanmasına devam edildi

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - ERZİNCAN eski Cumhuriyet Başsavcısı, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'in makamında gözaltına alındığı 'kumpas soruşturması'nda görev yapan eski özel yetkili savcı Rasim Karakullukçu'nun yargılanmasına...

FETÖ sanığı eski savcı Karakullukçu'nun yargılanmasına devam edildi

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - ERZİNCAN eski Cumhuriyet Başsavcısı, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'in makamında gözaltına alındığı 'kumpas soruşturması'nda görev yapan eski özel yetkili savcı Rasim Karakullukçu'nun yargılanmasına devam edildi. Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi'nde görülen davada, Karakullukçu'nun HTS kayıtlarının incelenmesi ve HSK soruşturmasının sonuçlarının gelmesinin beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Erzincan eski Cumhuriyet Başsavcısı, CHP İstanbul Milletvekili Cihaner'in makamında gözaltına alındığı 'kumpas soruşturması'nda görev yapan eski özel yetkili savcı Rasim Karakullukçu'nun, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan hakkında açılan davada yargılanmasına devam edildi. Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi'nde görülen duruşmada Karakullukçu, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, sanık Rasim Karakullukçu hakkında Hakim ve Savcılar Kurulu'nda (HSK) devam eden soruşturma dosyasının sonucunun beklenmesine ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) HTS kayıtlarının istenmesine karar vererek duruşmayı 12 Eylül'e erteledi.

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