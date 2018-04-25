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FETÖ sanığı eski savcı Karakullukçu'nun yargılanmasına devam edildi

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da, Erzincan eski Cumhuriyet Başsavcısı, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'in makamında gözaltına alındığı 'kumpas soruşturması'nda görev yapan eski özel yetkili savcı Rasim Karakullukçu'nun...

FETÖ sanığı eski savcı Karakullukçu'nun yargılanmasına devam edildi

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da, Erzincan eski Cumhuriyet Başsavcısı, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'in makamında gözaltına alındığı 'kumpas soruşturması'nda görev yapan eski özel yetkili savcı Rasim Karakullukçu'nun yargılanmasına devam edildi. Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi'nde görülen davada, Karakullukçu'nun adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması talebi, kabul edilmedi. 
Erzincan eski Cumhuriyet Başsavcısı, CHP İstanbul Milletvekili Cihaner'in makamında gözaltına alındığı 'kumpas soruşturması'nda görev yapan eski özel yetkili savcı Karakullukçu'nun, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan hakkında açılan davada yargılanmasına devam edildi. Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi'nde görülen duruşmada savunma yapan Karakullukçu, FETÖ'nün 'yargı ayağı'na ilişkin yürütülen soruşturmada firari durumdayken, Antalya'da sahte kimlikle yakalanan Metin Özyurt'un 15 Temmuz'dan sonra kaçtığını, gözaltına alındıktan sonra gerçek dışı beyanlarda bulunduğunu, dosyada Erzincan'da görevliyken İlhan Cihaner'in evinde arama yapmaktan başka iddia bulunmadığını ileri sürdü. Karakullukçu, mahkeme heyetinden haftada 1 uygulanan adli kontrol şartının kaldırılmasını talep etti. 
Mahkeme heyeti, sanık Rasim Karakullukçu hakkında Hakim ve Savcılar Kurulu'nda (HSK) devam eden soruşturma dosyasının sonucunun beklenmesine ve adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının devamına karar vererek, duruşmayı 27 Haziran'a erteledi.

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