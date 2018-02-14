Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı  Erdoğan Suudi Arabistan Kralı ile görüştü 
Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı ile...
Diyarbakır'da polis noktasına el yapımı patlayıcı ile saldırı
Polis noktasına el yapımı patlayıcı...
Başbakan Yıldırım mevkidaşı Çipras ile görüştü 
Başbakan Yıldırım, Çipras ile görüştü 
"Kolsuz Agop" hayatını kaybetti

FETÖ sanığı eski polise 7,5 yıl hapis

SİVAS'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski polis memuru Muhammet Abdurrahman Ö.'ye, 7,5 yıl hapis cezası verildi. Sivas 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Anayasal...

FETÖ sanığı eski polise 7,5 yıl hapis
SİVAS'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski polis memuru Muhammet Abdurrahman Ö.'ye, 7,5 yıl hapis cezası verildi.
Sivas 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme', 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamalarıyla yargılanan tutuklu sanık Muhammet Abdurrahman Ö. ile tutuksuz eşi A.Ö. ve avukatları karar duruşmasına katıldı. Önceki duruşmalarda verdiği ifadelerini tekrarlayan Muhammet Abdurrahman Ö., "Suçlamaları kabul etmiyorum. Suçsuzum, beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, Muhammet Abdurrahman Ö.'ye 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7,5 yıl hapis cezası verdi. Sanığın birlikte yargılandığı eşi A.Ö'nün dosyasının ise ayrılması kararlaştırıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314