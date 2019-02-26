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FETÖ sanığı eski polise 7 yıl 6 ay hapis cezası

KAYSERİ'de meslekten ihraç edilen polis memuru Kayhan A., yargılandığı FETÖ/PDY davasında 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kayseri'de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan eski polis...

FETÖ sanığı eski polise 7 yıl 6 ay hapis cezası
KAYSERİ'de meslekten ihraç edilen polis memuru Kayhan A., yargılandığı FETÖ/PDY davasında 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri'de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan eski polis memuru Kayhan A. hakkında, 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan dava açıldı. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü karar duruşmasına Kayhan A. avukatı ile birlikte katıldı. Karar öncesi son savunmasını yapan Kayhan A., hiçbir zaman terör örgütü içinde yer almadığını, yıllarca vatan, millet ve devlet için çalıştığını söyledi. Yaklaşık 3 yıldır cezaevinde bulunduğu belirten sanık, suçsuz olduğunu savunarak, beraatini talep etti.
Mahkeme, Kayhan A.'yı 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı ve tutuklu kaldığı süreyi gözönüne alarak, yurtdışı çıkış yasağı ile tahliye etti.

 

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