FETÖ sanığı eski Korgeneral Güvenç, beraatını istedi

ANKARA'da, FETÖ/PDY'nin, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Lojistik Başkanı olan, darbeciler tarafından hazırlanan sözde görevlendirme listesinde TRT Genel Müdürlüğü'ne atandığı belirtilen eski Korgeneral Yıldırım Güvenç'in de aralarında bulunduğu 7 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Anayasal düzeni ihlal’ ve 'terör örgütü üyeliği' suçlarından tutuksuz yargılanan sanıklar eski Korgeneral Yıldırım Güvenç, Tahmazhan Berk, Cüneyt Soyraç, Emrullah Kaya, Önder Kamiloğlu, Oğuzhan Güney ve Abdullah Yiğit duruşmada hazır bulundu. Duruşmaya avukatlar da katıldı. Darbe girişimi sırasında Yıldırım Güvenç'in şoförlüğünü yapan A.E., tanık olarak dinlendi. A.E., o gece saat 22.00 sıralarında evinde bulunduğu sırada Yıldırım Güvenç'i lojmandan alıp, Lojistik Komutanlığı’na götürme emri aldığını söyledi. Tanık A.E., Güvenç'in emir subayına ulaşamadığı için bir yüzbaşı ile komutanın kaldığı lojmana gittiklerini; ancak olaylar nedeniyle içeriye alınmadıklarını söyledi. Tanık A.E., saat 00.30 sıralarında komutana ulaşabildiklerini, komutanı aldıktan sonra Lojistik Komutanlığı'na gittiklerini belirtti. Güvenç'in darbe girişimi gecesi lojmandan çıktıktan sonra TRT'ye gitmeye çalıştığı ancak kalabalığı görüp, geri döndüğü iddia edilmişti.Tanıkların dilenmesinden sonra söz alan sanık Yıldırım Güvenç, "Sayın Başkan 3,5 yıldır yargılanıyorum. O gece benim emrimle darbeye karşı duran bazı komutanlar şimdi kritik yerlerde görev yapıyorlar. Ben ise halen yargılanıyorum. Bu çileyi bitirip, bir an önce beraatımı vermenizi talep ediyorum" dedi.Mahkeme, taleplerin ardından eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.