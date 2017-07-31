FETÖ sanığı eski istihbarat polisleri hakim karşısına çıktı

ADANA'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında aralarında Adana eski Emniyet Müdürü Mehmet Avcı'nın da bulunduğu çoğunluğu istihbarat biriminde görev yapan 23'ü tutuklu 40 eski polisin yargılanmasına başlandı.15 Temmuz darbe girişiminin ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütün emniyet ayağıyla ilgili soruşturmalar başlatıldı. Bu kapsamda, aralarında kamu oyunda 'yasa dışı dinleme' davası olarak bilinen dosyadan halen yargılanan istihbarat şubede görevli polislerin de olduğu 40 polis gözaltında alındı. Eski İl Emniyet Müdürü Mehmet Avcı'nın da aralarında bulunduğu 23 polis tutuklanırken, 15'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Adresinde bulunamayan 2 polis hakkında ise yakalanması için çalışma başlatıldı.TALİMATLA DİNLEMİŞLEROlayla ilgili soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı 146 sayfadan oluşan iddianamesini hazırladı. Savcı, örgüt üyelerinin emniyet içerisindeki önem arz eden operasyonel şubelere sızdıklarını belirtti. Örgüt üyesi polislerin, bu şubelerde örgüt abilerinin talimatlarını eksiksiz yerine getirdiği kaydedilen iddianamede, istihbarat şubede görevli polislerin talimatlar doğrultusunda verilen isimler ile ilgili yasa dışı dinlemeler yapıp, elde edilen bilgileri örgüte aktardıkları vurgulandı. Gizli tanık ifadelerinin de yer aldığı iddianamede, meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski KOM Şube Müdürü Ahmet Mithat Dobur'un koordinesinde 2011'de eski Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Tuncel ve yakın çevresine operasyon yapıldığı belirtildi. Yasadışı dinleme davasında yargılanan eski İstihbarat Şube Müdürü İsmail Bilgin'in Hava Harp Okulu'nda eğitim gören yeğeninin darbe girişimi sırasında aktif rol aldığı için tutuklandığını kaydeden savcı, Bilgin dahil şüphelilerin büyük bölümünün ByLock kullanıcısı olduğuna dikkat çekti. Şüphelilerin örgüt içerisinde yer alarak himmet verdikleri, sohbet toplantılarına katılıp organize ettikleri, örgüt elebaşının talimatı üzerine FETÖ/PDY'ye ait Bank Asya'da hesap hareketlerinde bulunduklarını vurgulayan savcı, tüm şüpheliler hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı.DURUŞMA BAŞLADISanıkların yargılanmasına bugün başlandı. Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan ilk duruşmaya tutuklu sanıklar, Mehmet Avcı, Arif Kıllıbaş, Aytaç Akyol, Ahmet Temuçin Toprak, Bayram Ali Doğru cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Ahmet Mithat Dobur, Mehmet Karabörk, Mimar Gülecen, Necati Bilici, Reşat Dinçer, Tunay Saygılı, Yasin Sezen, Erhan Yıldırım, Halil Dağ, İsmail Bilgin, Murat Bayram, Yakup Barut ve Yusuf Ziya Toprak'ın yanı sıra tutuksuz sanıklar katıldı. Tutuksuz sanık Erkan Gezgin'in avukatlığını da eski CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün yaptı.TAHLİYE İSTEDİTutuklu sanık Ahmet Mithat Dobur aleyhine beyanları bulunan gizli tanık Bulut'un ifadelerini kabul etmediğini söyledi. Gizli tanık tarafından emniyet imamı olarak lanse edildiğini aktaran Dobur, şunları kaydetti:"Birinci sınıf emniyet müdürüyüm. ByLock uygulamasını yüklemedim ve kullanmadım. Gizli tanığın hakkımdaki tüm beyanları yalandır. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürüyken bile 150-200 polis hakkında FETÖ'den işlem yaptım. Bu işlem yaptığım şahıslarla ben şuan aynı konumdayım. Emniyette ve askeriyede FETÖ'nün mahrem yapılanması mevcuttur. Gizli tanık tüm kurumları kendisi anlatıyor. Gizli tanık bence Barış Tamer T.'dir. Herkes mahkemeden tahliyesini beraatini ister ama ben suçluysam cezamı istiyorum. Yok suçsuzsam tahliyemi ve beraatimi talep ederim."BİLDİKLERİNİ ANLATTIMahkeme heyetine etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini söyleyen tutuklu sanık Cihat Salman ise bildiği herşeyi anlatmak istediğini belirterek şunları söyledi:"2012 yılında Polis Meslek Yüksek Okulu'na başladığımdan bu yana sohbet toplantılarına katıldım. Burada Fetullah Gülen'in kitapları okunuyor vaazları dinleniyordu. 15 Temmuz'dan sonra ben bu yapının terör örgütü olduğunu anladım ve ilişkimi kestim. Yüce Türk Milletinden bu anlamda özür dilerim. Bu darbe meşru hükümete yapılmıştır. ByLock programını yükledim ve kullandım. ByLock'u benim telefonuma aynı şubede çalıştığım İmam Hüseyin Çalışkan, bluetooth üzerinden yükledi. ByLock şifreli bir programdır. Banka şifresi gibi bir sistemi mevcut. Bu programda bana bir 'Nick' oluşturuldu. Kullanıcı adım 'reas23' idi. Bu program üzerinden dini mesajlar geldi. Benim program grubumda sadece İmam Hüseyin Çalışkan vardı. Bize sohbet toplantılarını Şahin isimli birisi yapıyordu. Ben telefonuma format attım ve program silindi. Bu programın silindiğini ben sohbet toplantısında dile getirdim. Onlar da bana 'Zaten şu an programı kullanmıyoruz' dediler. Biz 20 günde veya 1 ayda sohbet toplantısı yapıyorduk. Savunmam bu şekildedir tahliyemi ve beraatimi talep ederim."Diğer sanık savunmaları için duruşma yarına ertelendi.

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