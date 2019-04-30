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FETÖ sanığı eski astsubaya 1 yıl 10 ay hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanan, astsubaylıktan ihraç edilen Resul C., 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan, tutuksuz sanık...

FETÖ sanığı eski astsubaya 1 yıl 10 ay hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanan, astsubaylıktan ihraç edilen Resul C., 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan, tutuksuz sanık Resul C., karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Eski astsubay Resul C., 'etkin pişmanlık' kapsamında bildiklerini anlattığını belirterek, "Milletime ve ülkeme zarar verecek bir oluşumun içinde bulunmadım. Adaletinize güveniyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Resul C.'ye, 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 'etkin pişmanlık' hükümlerini uygulayarak, 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Hükmün açıklanması ise geri bırakıldı.

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