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FETÖ sanığı emekli başpolise 'etkin pişmanlık' indirimi

KAYSERİ'de görülen FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanan emekli başpolis Osman Nuri A., etkin pişmanlık indiriminden yararlandırılarak, 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.  Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen...

FETÖ sanığı emekli başpolise 'etkin pişmanlık' indirimi
KAYSERİ'de görülen FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanan emekli başpolis Osman Nuri A., etkin pişmanlık indiriminden yararlandırılarak, 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. 
Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında KHK ile emekli edilen tutuksuz sanık başpolis Osman Nuri A., hazır bulundu. Osman Nuri A., daha önceki duruşmada tanık olarak dinlenen M.B.'nin kendisini örgüt sohbetlerinde gördüğü yönündeki iddialarının doğru olmadığını savunarak, "Etkin pişmanlık kapsamında yazılı olarak bildiğim her şeyi anlattım. Emekli başpolisim, şimdi taksicilik yapıyorum. Tanık ile olay yeri incelemede birlikte çalıştık ve polis lojmanında komşuyduk, ailece gidip gelirdik. 2013 yılı öncesinde birkaç kez sohbete çağırdılar, evime geldiler, kabul etmedim" dedi.
Mahkeme, Osman Nuri A.'yı 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 9 yıl hapis cezasına . çarptırdı. Ardından cezayı, etkin pişmanlık indirimiyle 1 yıl 10 ay 15 güne indirilerek, hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kapsamında erteledi.

 

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