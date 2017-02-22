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FETÖ sanığı: Düğünüm varken nasıl darbe planı yaparım?

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, () - KASTAMONU'da FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanan öğretmen Esra S., 15 Temmuz'da kına, 16 Temmuz'da düğününün olduğunu söyleyerek, "En güzel gecem zehir oldu. Ben düğünüm varken o geceyle ilgili bir...

FETÖ sanığı: Düğünüm varken nasıl darbe planı yaparım?

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, () - KASTAMONU'da FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanan öğretmen Esra S., 15 Temmuz'da kına, 16 Temmuz'da düğününün olduğunu söyleyerek, "En güzel gecem zehir oldu. Ben düğünüm varken o geceyle ilgili bir plan nasıl yaparım?" diyerek kendisini savundu.
Kastamonu'da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında açılan davaların görülmesine bugün de devam edildi. Soruşturmada kentte örgüte ait yurtta idareci ve öğretmen olarak görev yapan Esra S. de tutuklandı. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkan öğretmen Esra S., savunmasında darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz'da kına, 16 Temmuz'da ise düğününün yapıldığını söyleyerek şöyle dedi:
"Darbe girişimi nedeniyle akrabalarım düğünüme gelemedi. En güzel gecem zehir oldu. Ben düğünüm varken o geceyle ilgili bir plan nasıl yaparım? Böyle bir şeyden bilgim yoktur. Bu iddianame beni kapsamıyor. ByLock kullanmadım. Bankadaki hesabım ise maaşım yatacağı için açılmıştır. Başka bir amaç yoktur." 
'FETHULLAH GÜLEN'İN ALLAH BELASINI VERSİN'
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Aynı mahkemede görülen diğer FETÖ/PDY davasında ise tutuklu öğretmen Erdal Y., hakim karşısına çıktı. Örgütle hiçbir bağlantısının olmadığını ileri süren sanık Erdal Y., "Ben darbelere karşıyım. Fethullah Gülen'in Allah belasını versin. 16 Temmuz'da herkes gibi demokrasi nöbetindeydim. Son güne kadar devlet desteği olan kurumda çalışıyordum. Şimdi terörist oldum. Ben ByLock kullanmadım" dedi. Mahkeme, sanık Erdal Y.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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