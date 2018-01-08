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FETÖ sanığı: Çevre bulmak için çocuğumu FETÖ kolejine kaydettirdim

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da FETÖ/PDY'nin il imamı olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Adnan Yılmaz duruşmadaki savunmasında, çocuğunu Burdur'da FETÖ'ye yakın okula kaydettirme sebebini, "Antalya'da yaşıyordum. İşsizdim. Burdur'a...

FETÖ sanığı: Çevre bulmak için çocuğumu FETÖ kolejine kaydettirdim

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da FETÖ/PDY'nin il imamı olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Adnan Yılmaz duruşmadaki savunmasında, çocuğunu Burdur'da FETÖ'ye yakın okula kaydettirme sebebini, "Antalya'da yaşıyordum. İşsizdim. Burdur'a geldim. Burdur'da çevre bulmak için özel koleje kaydettirdim. Orada varlıklı insanlar olur. Onların sayesinde iş bulabilirim diye çocuğumu bu okula kaydettirdim" şeklinde açıkladı.
Burdur'da FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan ve aralarında 'il imamı' olduğu iddia edilen Adnan Yılmaz'ın da bulunduğu 16'sı tutuklu 18 sanıklı dava başladı. Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 17 sanık katıldı. 'Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek', 'Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarından yargılanan sanıklar, kimlik tespitinin ardından savunma yapmaya başladı.
'HİÇBİR TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMADIM'
İlk savunmayı Burdur il imamı olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Adnan Yılmaz yaptı. 15 Temmuz darbe girişimini kınadığını, darbe girişimi sırasında şehit olanları saygıyla andığını belirten Adnan Yılmaz, "Hiçbir terör örgütüne üye olmadım, desteklemedim, kurucusu olmadım" dedi.'
ORADA VARLIKLI İNSANLAR OLUR'
Yılmaz, çocuğunu Burdur'da FETÖ'ye yakın okula kaydettirme sebebi olarak, "Antalya'da yaşıyordum ve işsizdim. Burdur'a geldim. Burdur'da çevre bulmak için özel koleje kaydettirdim. Orada varlıklı insanlar olur, onların sayesinde iş bulabilirim diye çocuğumu bu okula kaydettirdim" diye konuştu.
'TERÖRDEN NEFRET EDERİM'
Darbe girişiminden sonra terör örgütü yöneticisi olmak iddiasıyla arandığını öğrendiğini söyleyen Yılmaz, "Daha önce çalıştığım yer KHK ile kapanınca ben de kendi imkanlarımla Isparta'da saklandım. Devletimin, milletimin, aleyhinde terör maksatlı, kasıtlı hiçbir faaliyet içinde olmadım. Terörden nefret ederim. Hep terörün karşısında oldum. Demokratik bir düşünceye sahibim" dedi.
'KOD ADI İSNADI NEREDEN ÇIKTI'
Dini bir altyapısı olmadığını aktaran Yılmaz, "Teknik bir mesleğe sahibim. Dini bir altyapım yok. Ancak dost meclislerinde kendi duygu ve düşüncelerimi sohbet havası içinde paylaştım. Adım Adnan Yılmaz'dır. Kod adı isnadı nereden çıktı bilmiyorum. Kod adı kullanmadım" diye konuştu.
Cep telefonuna 'ByLock' indirmediğini ve kullanmadığını da savunan Yılmaz, teknik bir hata olduğunu düşündüğünü ve 'mor beyin' gibi programların yönlendirmiş olabileceğini öne sürdü.
'15 TEMMUZ BENDE DE TRAVMA ETKİSİ YAPTI'
Sanıklardan Ayhan Yıldırım da üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Darbeyi eşimin 'televizyonda darbe haberleri çıkıyor' demesiyle öğrendim. 22 yıl memur olarak vatanıma, milletime hizmet ettim. Hiçbir illegal örgüte üye olmadım. 15 Temmuz bende de travma etkisi yaptı. Lanetliyorum. Bu yapının gerçek niyetini 15 Temmuz sonrası öğrendim" dedi.
Yasal bir sendika üyesi olmaktan dolayı tutuklu olduğunu kaydeden Yıldırım'a mahkeme başkanı "Kurucular kimlerdi" sorusunu yöneltti. Buna "Hatırlamıyorum" yanıtını veren Yıldırım, dört duvar arasında dolaşmaktan akli melekelerini kaybettiğini söyledi.

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