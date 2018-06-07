FETÖ sanığı Boydak'ların kararı 12 Temmuz'a kaldı

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 9'uncu kez hakim karşısına çıkan Boydak kardeşler hakkında beklenen karar bugün çıkmadı. Mahkeme heyeti, dosya kapsamının ve sanık savunmalarının geniş olması nedeniyle duruşmayı 12 Temmuz'a erteledi.

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanıklardan Mustafa, Bekir, İlyas ve Erol Boydak ile aynı davada tutuklu yargılanan Şükrü Boydak'ın damadı tutuksuz sanık Murat Bozdağ ve Halit Bayhan hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Memduh ve Hacı Boydak kardeşler ile Şükrü Boydak ise tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Tutukluluk durumları yönünden savunma yapan sanıklardan Boydak Holding eski CEO'su Memduh Boydak, suç işleme kastı olmadığını ifade ederek, "Suç işlemek için bir iş yapmadım. Ne yaptıysam yardım amaçlı, Allah rızası için yaptım. Yasal olmadığını bilseydim yapmazdım. Ben ve ailemden terörist çıkmaz" diye konuştu.

ŞÜKRÜ BOYDAK: ÖZÜR DİLİYORUM

Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak ,"Terörist değilim, hayırseverim, tahliyemi istiyorum" derken, Boydak Holding eski yöneticilerinden Şükrü Boydak ise kalp rahatsızlığı olduğunu belirterek, "64 yaşındayım. Kalp rahatsızlığım var. 15 farklı ilaç kullanıyorum. Doktorlar kanserden şüphe ediyorlar. Etkin pişmanlıkta bulunmak istedim. Bildiğim her şeyi anlattım. Yalnızca FETÖ'ye yardım yapmadım. Diğer yardım kuruluşlarına da yardım yaptım. Yaptığım yardımlardan dolayı pişmanım. Bir kez daha yaptığım hatalardan dolayı devletimizden, milletimizden ve cumhurbaşkanımızdan özür diliyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, verdiği kararla, sanık ve avukat savunmalarının çok olması, dosya kapsamının geniş ve evrak sayısının çokluğu nedeniyle karar vermek için süre istedi ve duruşma karar İÇİN 12 Temmuz'a ertelendi.