FETÖ sanığı binbaşı, komutanlarını suçladı

Mustafa KOZAK/ANTALYA,() - ANTALYA'da 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında tutuklanıp meslekten ihraç edilen FETÖ sanığı Binbaşı Murat Akyol, kendileri hakkında tutanak tutan diğer komutanları suçladı.

Antalya'da 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanıp meslekten ihraç edilen İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Murat Akyol, Jandarma Üsteğmen Ferhat Konuş, Astsubay Başçavuş Nihat Karcı ile Uzman Jandarma Çavuş Mustafa Avcı'nın yargılanmasına Antalya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

İddianamede 15 Temmuz darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine 17 Temmuz'da jandarmada yapılan değerlendirme toplantısında, "Aslında darbe planı kusursuz gibi. Cumhurbaşkanı ele geçirilseydi durum farklı olurdu, bu işin arkasında Amerika var" sözleriyle darbe planını sanki kendisi yapmış gibi savunduğu öne sürülen Binbaşı Murat Akyol, suçsuz olduğunu ileri sürdü. Darbe girişimi sırasında yıllık izinde olduğunu anlatan Binbaşı Akyol, askeri liselere giriş sınav sorularının çalındığı dönemde askeri liseye giren Antalya Jandarma Alay Komutanlığı'nda görevli subayların kurbanı olduğunu iddia etti. Binbaşı Akyol, şöyle dedi:

"İzinde olanların göreve dönmelerinin istenmesi üzerine 16 Temmuz günü saat 16.00 sıralarında birliğime geldim. Gelir gelmez Jandarma Asayiş Şube Müdürünün odasına gittim. Burada asayiş şube müdürü yarbay Naim T., Haraket Eğitim Şube Müdürü Yarbay Sakin B. ile Alay Komutan Yardımcısı Yarbay Sezai Y. vardı. Kendileri darbe teşebbüsüyle ilgili konuları konuşuyordu. Bu sırada Sakin B. 'Bu ne biçim darbe girişimi. Genelkurmay Başkanı kendisi bir iple boğazını sıkmış olabilir. Darbe gerçekleşmeyince taraf değiştirmiş olabilir' şeklinde sözler söylemişti. Bu sözler üzerine ben de bu düşüncesinin yanlış olduğunu söyledim. Naim T. ise darbe gecesi ABD'nin tarafları sulh olmaya davet ettiğini belirterek, ABD aleyhine değerlendirmelerde bulundu. Ben de bu darbe planının arkasında ABD'nin olduğunu, cumhurbaşkanımızın yakalanmış olması halinde ABD'nin desteğiyle iç savaşın çıkartılabileceğini, ortada ciddi bir planın olduğunu söyledim."

Yarbay Sakin B.'nin psikolojik sorunlu biri olduğunu ve silah taşıyamaz raporunun bulunduğunu da ileri süren Binbaşı Akyol, "Darbe girişimiyle ilgili 'Bu ne biçim darbe girişimi' diyerek eleştiride bulunan Sakin B. yargılanmaktan kurtulmak için benim söylediklerimi çarpıtıp bir bir tutanak tutmuştur" iddiasında bulundu.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi, tahliyelerini istedi. Dört sanığın da mal varlıklarına konulan tedbirin kaldırılmasına karar veren mahkeme, terör örgütü üyeliği iddiasıyla suçlanan Astsubay Başçavuş Nihat Karcı ile Uzman Jandarma Çavuş Mustafa Avcı'nın tahliyesine karar verdi. 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra Antalya Alay Komutanlığı'ndaki asayiş toplantısında darbe planını övdüğü iddiasıyla hakkında tutanak tutulan Binbaşı Murat Akyol ile 15 Temmuz gecesi Alay Komutanlığı'nda nöbetçi amir olarak görev yaparken darbecilerin gönderdiği talimatları yerine getirmesine karşılık darbecilerin talimatlarına uyulmamasına ilişkin emirleri geciktirdiği öne sürülen Üsteğmen Ferhat Konuş'un tahliye talepleri kabul edilmedi.