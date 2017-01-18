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FETÖ sanığı avukatların yargılanmasına başlandı

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 13'ü avukat, 2'si avukatlık bürosu çalışanı olan 15 kişinin yargılanmasına...

FETÖ sanığı avukatların yargılanmasına başlandı

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 13'ü avukat, 2'si avukatlık bürosu çalışanı olan 15 kişinin yargılanmasına başlanıldı.
FETÖ/PDY üyesi olmakla suçlanan ve Eskişehir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında dava açılan 10'u tutuklu, 4'tü tutuksuz, 1'i ise firarda olan 15 sanığın duruşması adliye konferans salonunda yapıldı. Duruşmaya katılan tutuklu ve tutuksuz sanıklar tek tek savunmalarını yaptı.
Tutuklu sanıklardan avukat Ahmet Taktak suçlamaları kabul etmeyerek, "FETÖ sanıklarına avukatlık yapmam nedeniyle hakkımda uydurma delillerle fezleke hazırlanmış. ByLock indirmedim ve kullanmadım. Bank Asya'dan ise konut kredisi kullanmıştım. 1999 yılından beri de bu bankanın müşterisiyim. Sorgumuz yasalara uygun yapılmadı. Psikolojik baskıyla ifademiz alındı. Ülkemde hukukun rayında olmadığını düşünüyorum. Beni tahliye etseniz bile yine bu davalara bakarım. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.
Tutuklu avukat Akın Uzun ise savunmasında duygusal anlar yaşadı. Uzun, "Bizler avukatız. Davalarına baktığımız kişilerle bizi özdeşleştiremezsiniz. Ben çocuğumun yürüdüğünü göremedim. Bana baba dediğini duyamadım. Tahliyemi istiyorum" diyerek gözyaşlarına hakim olmadı.

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