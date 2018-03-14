FETÖ sanığı avukatı: Tüm tarikatlar gizli haberleşme yapıyor

ERZURUM'da FETÖ/PDY'ye üyesi olduğu iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Kasım B.'nin avukatı Celal Zunguldak, yalnızca FETÖ üyelerinin gizli haberleşme yapmadıklarını savundu. Zunguldak, "Bugün Türkiye'deki tüm tarikat üyelerinin tedbir amaçlı faaliyetlerini gizli yürüttüklerini ve gizli haberleşme yaptıklarını gördük" dedi.

Erzurum'da, darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturmalar kapsamında, örgüte ait şirkette çalışan Kasım B., 5 Haziran 2017'de tutuklanarak cezaevine konuldu. Örgüte adam kazandırmak için açılan Genç Ümitler Derneği'nin kurucularından olan Kasım B. hakkında Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen Kasım B.'nin elebaşı Fethullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdığı ortaya çıktı. Kasım B.'nin valilik aracılığıyla Genç Ümitler Derneği'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptığı sırada 31 Temmuz 2013 tarihinde 68 bin 450 TL, 1 Nisan 2013'te de 137 bin TL para yardımı aldığı ve derneğin KHK ile kapatıldığı tarihe kadar görevine devam ettiği belirlendi.

İddianamede geçen ifadesinde Kasım B. örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmedi. Derneği kurma amacı sorulan Kasım B., "Benim de spor yapmak gibi bir niyetim vardı. Ancak buz hokeyi, kayak gibi sporları daha önce hiç yapmamıştım, bunları yapayım dedim. Bu yüzden üye oldum. Toplam 3-4 defa kaymaya gittim. Korktuğum için buz hokeyi ile ilgilenmedim, buz hokeyi salonunda ayakta duramadığım için korktum ve yapmadım" dedi.

İddianamenin hukuki değerlendirme kısmında Kasım B.'nin söz konusu derneğin örgüt talimatıyla kurulduğunu gizlemeye çalıştığı vurgulandı. Kasım B.'nin buz hokeyi ile hiçbir ilgisi bulunmadığının savunmasından anlaşıldığına işaret edilen iddianamede, "Böyle bir derneği kurmakla örgüt talimatını yerine getirdiği ve derneği kuruluşundaki gerçek amacının örgüte adam kazandırma olduğu açıkça tespit edilmiştir" denildi.

Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülen karar duruşmasında Kasım B. ve avukatı hazır bulundu. Sanık avukatı Celal Zunguldak, bir dönem devlet büyüklerinin Fethullah Gülen'i 'Alim' diyerek tanımladığını, bu nedenle insanların da inanmış olabileceğini söyledi. Yalnızca FETÖ üyelerinin gizli haberleşme yapmadıklarını öne süren Zunguldak, "Bugün, Türkiye'deki tüm tarikat üyelerinin tedbir amaçlı faaliyetlerini gizli yürüttüklerini ve gizli haberleşme yaptıklarını gördük. Sorulduğunda 'Biz 28 Şubat'ı gördük, yarın öbür gün birşey olursa, niye üyelerimizi ifşa edelim' diyorlar" diye konuştu.

Son sözü sorulan Kasım B., vatanına ve milletine hiçbir zaman kötü düşüncesinin olmadığını belirtti. Mahkeme heyeti, Kasım B.'yi 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum etti.