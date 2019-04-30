FETÖ sanığı astsubaya 1 yıl 10 ay hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturmasında açığa alınıp, tutuksuz yargılanan sağlık astsubayı Mustafa T., karar duruşmasında, hakim karşısına çıktı. Savunmasında "Örgütün sohbetlerine gitmem için baskı yaptılar. 'Gelmezsen şefkat tokadı yersin' dediler" diyen Mustafa T., 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan tutuksuz sanık Mustafa T., karar duruşmasında, hazır bulundu. Savunmasında pişman olduğunu söyleyen Mustafa T., "Örgütün sohbetlerine gitmem için baskı yaptılar. 'Gelmezsen şefkat tokadı yersin' dediler. Hatta arkadaşım E.D.'den örnek vererek, 'Sonun onun gibi olur, sen de E.D. gibi şefkat tokadını yersin' dediler. Bana bu şekilde gözdağı verdiler; ama yine de onlarla görüşmedim. Devre kaybı yaşamama neden oldular. 2 yıl kalınca da okuldan atılıyorduk. 2013'ten beri örgütle irtibatım yok" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Mustafa T.'ye, 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.