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FETÖ sanığı astsubay: Evlenmeme karşı çıktıklarında örgütten soğudum

Zafer BARIŞ/KAYSERİ, ()- KAYSERİ'de, FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanan eski astsubay Abdülkerim Hasırcı, "Kız arkadaşımla evlenmek istediğimi örgütteki abilere ilettim. Onlar bu evliliğe karşı çıkınca örgütten soğudum" dedi. Hasırcı,...

FETÖ sanığı astsubay: Evlenmeme karşı çıktıklarında örgütten soğudum

Zafer BARIŞ/KAYSERİ, ()- KAYSERİ'de, FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanan eski astsubay Abdülkerim Hasırcı, "Kız arkadaşımla evlenmek istediğimi örgütteki abilere ilettim. Onlar bu evliliğe karşı çıkınca örgütten soğudum" dedi. Hasırcı, 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Abdülkerim Hasırcı hazır bulundu. KHK ile TSK'dan ihraç edilen eski astsubay Hasırcı, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini bu nedenle de bildiği her şeyi daha önce anlattığını söyledi.  Hasırcı, "2007 yılında, Konya'da üniversitede okurken bu örgüt ile tanıştım. Evlerinde kaldım. 2009 yılında üniversiteden mezun oldum, Astsubay Meslek Yüksek Okulu sınavlarına girdim. Balıkesir’deki okulu kazandım. Burada da örgütle ilişkimi sürdürdüm. Bu örgüt aracılığıyla tanıştığım iki kişiyle ev tuttuk. Daha sonra kız arkadaşımla evlenmek istediğimi örgütteki abilere ilettim. Onlar bu evliliğe karşı çıkınca, örgütten soğudum. Temmuz 2013'te de kız arkadaşımla evlendim. 17-25 Aralık sürecinden sonra ise örgütten tamamen koptum. Böyle bir suçlamayla karşı karşıya kalmak, bana çok ağır geliyor" dedi.
Mahkeme, duruşma sonunda Abdilkerim Hasırcı'ya, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan, etkin pişmanlık hükümlerini uygulayarak, 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. 

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