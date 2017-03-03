FETÖ sanığı Astsubay: Darbeyi bastırmak için gittiğimizi düşünüyordum

Selçuk VURUCU / KIRKLARELİ, () - KIRKLARELİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli 38'i tutuklu 81 askerin yargılandığı davada, tutuklu sanıklardan Astsubay Kıdemli Çavuş Ejder Akdemir, verilen emirlerin yasal olduğunu düşündüğünü belirterek, "Darbeyi bastırmak için gideceğimizi düşünüyordum" dedi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesi'nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Cemalettin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 38'i tutuklu 81 sanığın yargılanmalarına devam edildi. Halk Eğitim Merkezi salonundaki süren duruşmada savunma yapan sanıklardan Astsubay Kıdemli Çavuş Ejder Akdemir, darbeyi bastırmak için İstanbul’a doğru gittiklerini sandığını öne sürdü. TEM otobanı Lüleburgaz mevkisinde polis ve vatandaşlar tarafından durdurulan grubun içerisinde yer alan Astsubay Akdemir ifadesinde şunları söyledi:

"O gece nöbetçi heyet tarafından mesaiye çağrıldım. Komutanlarımızın emri ile göreve çıktık. Ben verilen emirlerin yasal olduğunu, polise ve askere darbeyi bastırmak için gideceğimizi düşünüyordum. Yola çıktığımızda vatandaşlar tarafından yolumuz kesilince bir anda kendimi kalabalığın arasında buldum. Daha önce hiç görmediğim Cumhuriyet Başsavcısı bana gelerek 'Bizi ezmeden beni öldürmeden buradan geçemezsiniz' dedi. Sonra kendini tanıttı. Ben de kendisine, 'biz katil miyiz? Sizi niye öldüreyim Başsavcım?’ dedim. 'Siz nasıl görevinizi yapıyorsanız, biz de bize verilen görevleri yapıyoruz' dedim. Daha sonra bir polis yanıma gelerek 'Sizin bir şeyden haberiniz yok. Komutanlarınız suç işliyor. Verilen emirler yasal değil' dedi. Yaşananlar tamamen yanlış anlaşıldı. Bizde o göreve iyi niyetle çıktık. Vatandaşlar da, polisler de iyi niyetliydi. Bu yanlış anlaşıldı. Ben de kimseye zarar gelmesin diye elimi taşın altına koydum. Art niyetli olsaydım beylik tabancam vardı, tehdit eder gerekirse onu kullanırdım. Ben böyle bir şey yapmadım. Çünkü iyi niyetliydim."

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