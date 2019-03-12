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FETÖ sanığı: Ankesörlüden 93 kez eski kız arkadaşlarım aramış olabilir

ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmakla suçlanan havacı astsubay Abdulkadir Sarıkaya, mahkemede ankesörlü telefondan 93 kez aranmasıyla ilgili soruya, "Eski kız arkadaşlarım aramış olabilir" diyerek yanıt verdi. Eskişehir...

FETÖ sanığı: Ankesörlüden 93 kez eski kız arkadaşlarım aramış olabilir
ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmakla suçlanan havacı astsubay Abdulkadir Sarıkaya, mahkemede ankesörlü telefondan 93 kez aranmasıyla ilgili soruya, "Eski kız arkadaşlarım aramış olabilir" diyerek yanıt verdi.
Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmakla suçlanan tutuksuz sanık ve meslekten ihraç edilen havacı astsubay Abdulkadir Sarıkaya ile avukatı katıldı. Mahkemede ankesörlü telefondan 93 kez arandığının tespit edildiği sorulan Sarıkaya, "Ankesörlü telefondan 93 kere eski kız arkadaşlarım aramış olabilir. Benim örgütle hiçbir alakam yoktur, suçsuzum beraatımı istiyorum" dedi.
Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ise "Diğer astsubaylar da aynı numaralardan aranmış. Onları da kız arkadaşların aramış?" diye karşılık verdi. Son savunmaların ardından heyet, tutuksuz yargılanan astsubay Abdulkadir Sarıkaya’ya ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

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