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FETÖ sanığı akademisyene 6 yıl 3 ay hapis
KAYSERİ'de, FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanan akademisyen Yemliha A., 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Yemliha A., karar duruşmasına hazır bulundu. Yemliha A., örgüt...
GÜVENLİK 03.10.2019, 14:31
KAYSERİ'de, FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanan akademisyen Yemliha A., 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Yemliha A., karar duruşmasına hazır bulundu. Yemliha A., örgüt ile bir bağlantısı olmadığını öne sürerek, "Akademik kariyerim boyunca çok çalıştım. Dünyanın en iyi dergilerinde yazılarım var. En iyi kurumlarda projelerimiz var. Suçsuz olmakla birlikte kamu yararına beratımı istiyorum. Çünkü devam eden projelerim var. Lanet olası örgütle alakam yok. Hiç bir delil ve belge yok" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Yemliha A.'ya, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Sanığın, Yargıtay süreci dikkate alınarak tuksuzluk halinin devamı kararlaştırıldı.
Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Yemliha A., karar duruşmasına hazır bulundu. Yemliha A., örgüt ile bir bağlantısı olmadığını öne sürerek, "Akademik kariyerim boyunca çok çalıştım. Dünyanın en iyi dergilerinde yazılarım var. En iyi kurumlarda projelerimiz var. Suçsuz olmakla birlikte kamu yararına beratımı istiyorum. Çünkü devam eden projelerim var. Lanet olası örgütle alakam yok. Hiç bir delil ve belge yok" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Yemliha A.'ya, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Sanığın, Yargıtay süreci dikkate alınarak tuksuzluk halinin devamı kararlaştırıldı.
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