FETÖ sanığı 3 öğretmen ve 2 polis mahkum oldu

Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, () – KAYSERİ’de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan 3 öğretmen ve 2 polis, 6 yıl 3 ay ile 9 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar polis memurları Hüseyin Bozkurt ve Sadık Çavdar ile öğretmenler Serkan Mutlu, Ömer Bolat ve Gökhan Aygören duruşmada hazır bulundu. Fethullah Gülen cemaatinin sohbet imamı olduğu ve ByLock programı kullandığı iddiasıyla yargılanan Serkan Mutlu, “Birisinin tavsiyesi üzerine ByLock programını kurdum. ByLock’tan bana herhangi bir talimat gelmedi. Bu cemaatin sohbetlerine katılmadım. ByLock’tan bana sadece Fethullah Gülen’in yazıları, ayet ve hadisleri gönderilirdi. O yazıları okurdum. Geçmiş dönemlerde Fethullah Gülen’e yakın okullarda öğretmenlik yaptım. Daha sonra Milli Eğitim’e geçerek öğretmenlik yapıyordum. Benim sohbet imamı olduğum iddiası kesinlikle yalandır. Ben ve ailem çok mağdur olduk. Beraatımı istiyorum” ifadelerini kullandı.

4 Ağustos’tan bu yana tutuklu olarak yargılandığını belirten polis memuru Sadık Çavdar ise, “ByLock programı kullandığım söyleniyor. Ben kesinlikle öyle bir program kullanmadım. Bu örgütle hiçbir bağım yoktur. 3 çocuğum var. Eşim ev hanımıdır. Çok mağduruz, tutuksuz olarak yargılanmayı talep ediyorum” dedi.

Öğretmenler Gökhan Aygören ve Ömer Bolat ile polis memuru Hüseyin Bozkurt da, ByLock pogramı kullandıkları iddiasını kabul etmediklerini belirterek, Fethullah Gülen terör örgütü ile hiçbir bağlarının olmadığını söyledi. Sanıklar kendilerinin ve ailelerinin mağdur olduklarını belirterek, beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu öğretmenler Serkan Mutlu ve Gökhan Aygören’e 9’ar yıl, Ömer Bolat’a ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Polis memurları Hüseyin Bozkurt ile Sadık Çavdar da 6’şar yıl 3’er ay hapis cezası aldı.

