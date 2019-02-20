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FETÖ sanığı 3 eski komutana ömür boyu hapis

DİYARBAKIR'da, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili yargılanan eski Tuğgeneral Deniz Kartepe, eski Tümgeneral Atilla Darendeli ve eski Albay Bülent Gürdoğan, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek' suçundan ömür...

FETÖ sanığı 3 eski komutana ömür boyu hapis
DİYARBAKIR'da, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili yargılanan eski Tuğgeneral Deniz Kartepe, eski Tümgeneral Atilla Darendeli ve eski Albay Bülent Gürdoğan, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarpıtıldı.
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üssü Komutanı olarak görev yapan eski Tuğgeneral Deniz Kartepe, Diyarbakır'da kapatılan 2'nci Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi (BHHM) Komutanı olarak görev yapan eski Tümgeneral Atilla Darendeli ve BHHM'de görevli eski Albay Bülent Gürdoğan, tutuklandı, haklarında dava açıldı.
Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek', 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek', 'TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek', 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamaları ile açılan davada bugün karar duruşması görüldü. Duruşmaya, Deniz Kartepe ve Atilla Darendeli Adana'da tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katıldı, diğer sanık Bülent Gürdoğan ise salonda yer aldı.
Mahkeme heyeti, yargılama sonucu 3 sanığı, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek' suçundan ayrı ayrı ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

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