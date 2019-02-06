FETÖ sanığı 2 albayın yargılanmasına başlandı

BURSA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan emekli albaylar Hakan Demirörs ile Bircan Karakaya'nın yargılanmalarına başlandı. Haklarında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istenen iki sanık, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

FETÖ/PDY'nin darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi, kendisini sözde sıkıyönetim komutanı olarak gösteren ve ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası alan Bursa İl Jandarma eski Komutanı Albay Yurdakul Akkuş'un yerine 15 gün vekalet eden emekli Albay Hakan Demirörs ile o dönem Jandarma Asayiş Şube Müdürü olarak görev yapan emekli Albay Bircan Karakaya'nın yargılanmalarına başlandı. Bursa 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Hakan Demirörs ve Bircan Karakaya ile avukatları ve yakınları katıldı. Haklarında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs emek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açılan sanıklardan Karakaya, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi, Jandarma Bölge Komutanlığı nizamiyesi önüne geldiklerini, içeri alınmadıklarını söyledi. Karakaya, "Nizamiye önündeki karmaşadan dolayı durumun ne olduğunu anlayamadık. Sıkıyönetim ilan edildiğine dair bir şey bilmiyorduk. Sonradan sıkıyönetimden haberimiz oldu ama biz yine de Yurdakul Akkuş'un sıkıyönetim komutanı olduğunu bilmiyorduk. Kimin yasa dışı emir verdiğini de bilmiyorduk. Hakan ile birlikte otomobile binip nizamiyeden ayrıldık. Armut bahçesinde durum değerlendirmesi yaparken, Bölge Komutanı Seyfullah Saldık'ın emrine uyup geri döndük" dedi.

Bircan Karakaya, "Yurdakul Akkuş amirine kafa tutacak kadar hareketlerde bulunmuş, ancak Bölge Komutanı nizamiye önünde Yurdakul Akkuş'a 'Git' dedi. Saldık daha sonra beni telefonla arayıp 'Gitme' dedi. Hangi emrin yasa dışı olduğunu bilmiyorduk. Ben Akkuş'u nizamiye önünde gördüm, yeni gelmiş içeri girmek ister gibi bir hali vardı. Bölge Komutanı Saldık'ın aramasına kadar Akkuş'un darbede payı olduğunu bilmiyorduk, dolayısıyla kime uyacağımızı bilemedik. Saldık arayıp Akkuş'un sıkıyönetim komutanı olduğunu söyleyince geri döndük. Akkuş eğer en ufak bir tırnak tutturup darbede biraz başarı elde etseydi ilk bizi vuracaktı, çünkü şimdi bile ifadelerinde bizimle ilgili yalancılar, kumpasçılar deyip duruyor. Ben darbe girişiminde hain örgütün yanında yer almadım, hele ki Yurdakul gibi bir adamın ardından hayatta gitmezdim" diye konuştu.

'156 HATTINI YENİDEN AÇTIK'

Daha önce açılan başka bir davada da tanık olarak dinlenen Bursa İl Jandarma eski Komutanı emekli Albay Hakan Demirörs ise nizamiyeye döndükten sonra, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan darbeci komutan Yurdakul Akkuş'un kapattırdığı 156 hattını kendisinin tekrar açtırdığını söyledi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen astsubay E.Ş. de 15 Temmuz'da Bölge Komutanlığında harekat merkezi vardiye amiri olduğunu belirterek, "Harekat yıldırım emirleri geldi, aldım okudum. Bursa'yı ilgilendiren bir şey var mı diye baktım. Acil ilgilendiren bir şey yoktu, Yurdakul Akkuş'u aradım, açmayınca Hakan Demirörs'ü aradım. Emirlerin biri izinlerin kaldırılmasıyla diğeri de doğudaki bazı birliklerin yer değiştirmesiyle ilgiliydi. Son emri hatırlamıyorum. Demirörs bana Akkuş'u aramamı söyledi, yine ulaşamayınca yardımcısını aradım. O sırada bir mesaj daha geldi sıkıyönetimden bahseden. Ben bu emirleri bağlı ilçe ve karakollara çekmedim. İnisiyatif aldım, eğer darbe olsaydı bana çok sıkıntı olurdu. Akkuş aradı o sırada, mesajları sordu, 'Sıkıyönetim diyor komutanım' dedim, geldi harekat merkezine mesajı okudu, bir şey söylemeden gitti. Bir süre sonra emirlerin ilçe ve karakollara çekilmesi, 156'nın kapatılması gibi emirleri verdi Akkuş. Bircan Karakaya'ya da emirleri ilettim, yanında Demirörs de vardı. Sonra Bircan Karakaya yanımıza geldi ve Hakan Demirörs'ün alay komutanı olduğunu ve emrinin 156'yı açmak olduğunu söyledi. Biz de açtık hattı ve normal düzene döndük" dedi.

'KARAKAYA VE DEMİRÖRS'Ü GÖRMEDİM'

Duruşmada Seyfullah Saldık da tanık sıfatıyla dinlendi. Saldık darbe gecesi yaşananları anlattı, Bircan Karakaya ve Hakan Demirörs'ü nizamiyede görmediğini, kendilerini aradığında döndüklerini söyledi.

Tutuklu sanıklar Demirörs ile Karakaya, uzun süreden beri tutuklu olduklarını söyleyerek tahliyelerini istedi. İddia makamı, tanıkların da dinlenmesinin ardından verdiği mütalaasında, bazı tanıkların dinlenmesini ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi.

Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından Hakan Demirörs ile Bircan Karakaya'nın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı karar verilmek gelecek aya erteledi.



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