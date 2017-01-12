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FETÖ sanığı 17 Milli Eğitim çalışanının yargılanmasına başlandı

ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 17 Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanının yargılanmasına başlandı. FETÖ/PDY üyesi olmakla suçlanan ve haklarında 10'ar yıla kadar hapis istemiyle...

FETÖ sanığı 17 Milli Eğitim çalışanının yargılanmasına başlandı
ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 17 Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanının yargılanmasına başlandı.
FETÖ/PDY üyesi olmakla suçlanan ve haklarında 10'ar yıla kadar hapis istemiyle Eskişehir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan 17 sanığın yargılanmasına, adliye konferans salonunda başlandı. Duruşmaya sanıkar ve avukatları katıldı.
ETKİN PİŞMANLIK YASASINI ANLATTI
Eskişehir 2'inci Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Faruk Şenel duruşmada sanıklara hitaben yaptığı konuşmada, karar açıklanana kadar her sanığın masum olduğunu söyledi. Türk Ceza Kanunu'nun 221'inci maddesi olan etkin pişmanlık konusunda bilgi veren Şenel, sanıklara doğruları ortaya çıkarmak adına 221'inci maddeden yararlanmalarını ve bu maddeden yararlananların ceza almaları durumunda cezalarında 4/3 oranında indirim uygulandığını anlattı.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER
Duruşmada tek tek ifade veren sanıklar suçlamaları kabul etmedi. Tutuklu sanıklardan İsmail Meydan tahliyesini isteyerek şöyle konuştu:
"Okulumuza Aktif Sen yetkilileri gelerek sendikaları hakkında açıklamalarda bulundular. Sorunlarımızı çözeceklerini söylemeleri üzerine sendikaya üye oldum. Haziran ayında, üye olanlara Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından işlem yapıldığını duydum ve istifa ettim. Okulumuzda 250 öğretmen ve 3 bin veli bulunmaktadır. Bunlardan FETÖ üyesi olduğu belirtilen 2 kişiyi aradığım belirtilmekte. Bunların kim olduğunu bile bilmiyorum. Bu kişileri aramam ile terör örgütü üyesi olduğum iddia edilmektedir. Suçlamaları kabul etmiyorum. Himmet parası toplamadım, yardımda bulunmadım. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum."
'AK PARTİ'Yİ DESTEKLİYORUM'
Tutuksuz sanıklardan İsmail Yılmaz ise savunmasında AK Parti hükümetinin çalışmalarını desteklediğini ve takdir ettiğini belirterek şunları söyledi:
"Suçlamaları kabul etmiyorum. Sendika üyeliğimi hatırlamıyorum. Üye olsaydım genel kurullarına katılırdım veya çağırılırdım. 15 yıldır AK Parti'nin yaptığı çalışmaları destekliyorum. Bu FETÖ/PDY yapılanmasının yanlış yaptığını her zaman söyledim. Darbe girişiminin olduğu gece televizyondan Başbakanımızı izledim. Bu sırada sosyal paylaşım sitesinde arkadaşlarımla yaptığım yazışmalarda girişimin başarısız olacağı yönünde yazışmalar yaptım. İstenilirse bu yazışmalarım incelenebilir." 
 

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