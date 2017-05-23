FETÖ sanığı 17 eski polise ceza yağdı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,() - KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan 17 eski polise, 4 yıl 2 ay ile 9 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu polisler Lütfi İkinci, Abdullah Özdemir, Cengiz Sarıkaya, Ömer Unaş, Mehmet Irmak, Mümin Aras ile tutuksuz Remzi Ertaş, Ramazan Kaya, Saim Sevinç, Recep Akıncı, Ayhan Ağger, Özcan Akbulut, Murat Yorulmaz, Abdullah Cavlı, Mehmet Altuntaş ve Mehmet Ataş, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

FETÖ/PDY terör örgütünün kriptolu iletişim programı ByLock'u kullandıkları, KHK ile kapatılan Banka Asya'da hesaplarının bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanıklar suçlamaları kabul etmedi. Yargılama sonunda etkin pişmanlık gösteren komiser Saim Sevinç'e 4 yıl 2 ay, tutuklu Cengin Sarıkaya'ya ByLock ve Eagle kullanma suçundan 7 yıl 6 ay, diğer 14 polise ise 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası verildi. Mahkemede tutuksuz olarak yargılanan polis memuru Mustafa Ataş ise FETÖ örgütünün kriptolu iletişim programları ByLock, Tango ve Eagle programlarını kullandığı gerekçesiyle 9 yıl hapis cezasına çaptırılıp tutuklanmasına karar verildi.