FETÖ sanığı 10 askerin yargılanmasına devam edildi

Mutlu YUCA/ BOLU, () - BOLU'da, darbe girişimine ilişkin FETÖ/PDY davasında, 2'nci Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli 3'ü tutuklu 10 askerin yargılanmasına devam edildi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanıklar Bolu 2'nci Komando Tugayı eski Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer, Tugay Kurmay Başkanı Yarbay Veli Ceylan ve Yüzbaşı Nuri Kıyak ile 1'i yarbay, 4'ü üsteğmen, 1'i teğmen, 1'i astsubay 7 tutuksuz sanık hazır bulundu. Sanıkların, 'Anayasayı ihlal' ve 'Terör örgütüne üye olmak' suçlarından yargılandığı davada, darbe girişimi gecesi Tugay Komutanlığı'nda görevli bir asker ile nizamiye kısım komutanı tanık olarak dinlendi.

15 Temmuz sonrası 2'nci Ordu Komutanı olan dönemin Van Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nda dava kapsamında tanık olarak verdiği ifade de okundu. Korgeneral Temel'in, Hakkari Şemdinli'de geçici görevde bulunan İsmail Güneşer ile ilgili olarak, "Güneşer'in Bolu'ya hareket edeceğini öğrendim ve gitmemesi gerektiğini söyledim. 'Bolu'ya gitmek üzere Yüksekova'ya gelirse vurun' emrini verdim" ifadesi sanık Güneşer'e soruldu. Güneşer, şöyle konuştu:

"Ben Tümen Komutanı'nın emriyle yola çıktım. Sivil araca binip gitsem kimsenin haberi olmazdı. General seviyesinde birine 'Vurun' demek yakışmaz. Ölümden değil ölümün ötesinden korkarım. Benim içinde bulunduğum askeri helikopterim düştü oradan kurtuldum. Üzerimizden kurşunlar geçti. Bunlar çok ağır ifadeler. Ölümden korkan insan değiliz. Ölümden korkan insan olamaz. Keşke beni arayıp konuşsaydık. Bolu'ya kendi irademle gitmek isteseydim giderdim. Bu tehdit beni korkutmaz."

Mahkeme heyeti, 3 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, diğer tanıkların dinlenmesi ve eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı erteledi.

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