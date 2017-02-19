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FETÖ operasyonunda 6 kişi daha gözaltına alındı

Gökhan CEYLAN / SİVAS, () - SİVAS'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 6 eski polis daha gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan polis sayısı 80'e çıktı. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY...

FETÖ operasyonunda 6 kişi daha gözaltına alındı

Gökhan CEYLAN / SİVAS, () - SİVAS'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 6 eski polis daha gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan polis sayısı 80'e çıktı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kanun Hükmündeki Kararname (KHK) ile Sivas Emniyet Müdürlüğü ve Sivas Polis Meslek Yüksekokulu'ndaki görevlerinden uzaklaştırılan emniyet müdürü ve emniyet amirlerine yönelik 27 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Sivas merkezli olarak İstanbul, Ankara, Kırşehir, Kütahya, Aydın, Kayseri, Konya, Samsun, Kahramanmaraş, Erzincan, Isparta, Kırıkkale, Yozgat, Bursa ve Muğla'da örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı tespit edilen 74 eski polis gözaltına alındı.
Bugün ise Samsun, Amasya ve Tokat illerinde M.T., Y.T., H.T., B.A., M.G., V.K., ve İ.Y. gözaltına alındı. Bununla birlikte gözaltına alınan eski polis sayısı 80'e çıktı. Öte yandan emniyetteki işlemlerinin ardından daha önce adliyeye sevk edilen 73 kişiden 53'ü tutuklanırken, 20 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari olan 6 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar devam ediyor.

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