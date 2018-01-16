FETÖ operasyonunda 5 astsubaya gözaltı

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 3'ncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli 5 astsubay gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önce gözaltına alınan itirafçı şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda çalışma başlattı. Konya 3'ncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli 5 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 3'ncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli 5 astsubay gözaltına alındı.