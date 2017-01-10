FETÖ operasyonunda 3'ü kadın 21 kişi gözaltında

Hakan ÇELİKBAŞ / SAMSUN, () - SAMSUN'da Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerinin Samsun merkezli Ankara ve Kırklareli illerinde yaptığı eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonunda 3'ü kadın 21 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah Samsun merkezli Ankara ve Kırklareli illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 22 ekip halinde 90 polisin katıldığı operasyonda, aralarında Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde öğrenci olanlar, iş adamları, daha önce mesleklerinden ihraç edilen kamu görevlilerinin de bulunduğu 3'ü kadın 21 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada ele geçen delillere el kondu. Gözaltına alınanların bir kısmının Bylock kullandığı, Bank Asya'da katılım hesaplarının bulunduğu, terör örgütünün toplantılarına katıldıkları ve himmet verdikleri öne sürüldü.

Emniyet müdürlüğüne getirilen 21 şüpheli hakkında soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

FOTOĞRAFLI