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FETÖ operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

SAMSUN Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube ekipleri 'ByLock' abone bilgileri bulunduğu öne sürülen özel sektör ve örgüte bağlı kapatılan kurumlarda çalışmış olan 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Samsun İl Emniyet...

FETÖ operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı
SAMSUN Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube ekipleri 'ByLock' abone bilgileri bulunduğu öne sürülen özel sektör ve örgüte bağlı kapatılan kurumlarda çalışmış olan 11 şüpheliyi gözaltına aldı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube ekipleri bu sabah il merkezinde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 11 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapan polis içlerinde 'ByLock' abone bilgileri bulunduğu öne sürülen, özel sektörde ve örgüte ait daha önce kapatılan kurumlarda çalıştığı iddia edilen 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçen dijital verilere el kondu. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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