FETÖ operasyonuna 11 gözaltı

Yalova Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde kontörlü ve ankesörlü hatlardan mahrem imamları tarafından ardışık arandıkları tespit edilen 1 subay, 5 astsubay, 3 emekli asker, 1 askeri öğrenci ve 1 askeriyeden ayrılan sivil olmak üzere toplam 11 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 10 ilde eş zamanlı yapılan operasyonla gözaltına alınanların sorgusu sürüyor.
Yalova Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde kontörlü ve ankesörlü hatlardan mahrem imamları tarafından ardışık arandıkları tespit edilen 1 subay, 5 astsubay, 3 emekli asker, 1 askeri öğrenci ve 1 askeriyeden ayrılan sivil olmak üzere toplam 11 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 10 ilde eş zamanlı yapılan operasyonla gözaltına alınanların sorgusu sürüyor.