FETÖ operasyonda gözaltı sayısı 24'e yükseldi

MANİSA merkezli 7 ilde yapılan FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltı sayısının 24'e yükseldiği açıklandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında dün sabah, Manisa merkezli İstanbul, Bursa, Kastamonu, İzmir, Malatya ve Çorum illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Örgütün Manisa Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) yapılanmasına yönelik yürütüldüğü belirtilen operasyonda ilk olarak 12 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 12 kişinin daha yakalanmasıyla, operasyonda gözaltına alınanlar 24'e ulaştı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin, sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerin, FETÖ/PDY'nin üniversite yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü, ayrıca örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığının tespit edildiği belirtildi. Gözaltına alınanlar arasında CBÜ Tıp Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. A.V. ile eğitim ve araştırma görevlileri ile teknisyenlerin de bulunduğu belirtildi.

