FETÖ'nün yeni yapılanmasına 43 tutuklama

MERSİN'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) için taraftar ve para toplama faaliyetlerinde bulunanlara yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 97 kişiden 43'ü tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü tarafından yaklaşık 3 aydır süren FETÖ/PDY soruşturması tamamladı. Soruşturma kapsamında, örgütün Mersin ve çevresinde gaybubet evleri oluşturduğu ve bu evlerde firarilerin saklandığı yönünde bilgilere ulaşan polis, kent merkezi başta olmak üzere, Anamur, Bozyazı, Erdemli, Mut, Silifke ve Tarsus ilçelerinde eş zamanlı 111 ev ile 2 etüt merkezine operasyon yaptı. Yapılan baskınlarda, aralarında sözde 'büyük bölge abileri, büyük bölge mesulları, Emniyet, Deniz Kuvvetleri mahrem abileri, il ablaları ve finans sorumluları' ile örgütün gizli haberleşme programları ByLock ve Eagle kullanıcılarının da bulunduğu 97 kişi gözaltına alındı.

Sorgularının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Mersin Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 52'si adli kontrol şartı ile serbest kalırken, 43 kişi ise mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden 1'i savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kalırken 1 kişi de başka bir kentte sürdürülen soruşturma kapsamında Bartın Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı.

GİZLİ PROGRAMDAN EYLEM VE SUİKAST TALİMATI

Bu arada, Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan soruşma kapsamında 'Nurev Şan' kod adlı il ablası H.Y'nin kullandığı cep telefonuna yüklü Eagle programında, örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in eylem ve suikast talimatı verdiği ortaya çıktı. Aramalar sırasında ele geçirilen 250 bin lira değerindeki dövizin de tutuklu FETÖ'cülerin ailelerine gönderilmek üzere toplandığı belirlendi.



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