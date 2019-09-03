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FETÖ'nün 'TÜBİTAK yapılanması'na operasyon: 10 gözaltı kararı
KOCAELİ merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TÜBİTAK yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada, 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için operasyonlar başlatıldı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'TÜBİTAK...
GÜVENLİK 03.09.2019, 07:52
KOCAELİ merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TÜBİTAK yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada, 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için operasyonlar başlatıldı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'TÜBİTAK Gebze yerleşkesindeki yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün 'TÜBİTAK yapılanması'nda yer aldığı tespit edilen 10 kişiyi yakalamak için bu sabah Kocaeli, Ankara, İstanbul, Bursa, Zonguldak ve Kars'ta operasyon düzenledi. Şüphelilerin yakalanması için operasyonlar sürdürülüyor.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'TÜBİTAK Gebze yerleşkesindeki yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün 'TÜBİTAK yapılanması'nda yer aldığı tespit edilen 10 kişiyi yakalamak için bu sabah Kocaeli, Ankara, İstanbul, Bursa, Zonguldak ve Kars'ta operasyon düzenledi. Şüphelilerin yakalanması için operasyonlar sürdürülüyor.
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