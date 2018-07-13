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FETÖ'nün 'TSK kripto' yapılanması soruşturmasında 23 gözaltı

TEKİRDAĞ Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki kripto yapılanması soruşturması kapsamında, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu, haklarında yakalama kararı olan 26 şüpheliden 23'ü yakalandı. Tekirdağ...

FETÖ'nün 'TSK kripto' yapılanması soruşturmasında 23 gözaltı
TEKİRDAĞ Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki kripto yapılanması soruşturması kapsamında, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu, haklarında yakalama kararı olan 26 şüpheliden 23'ü yakalandı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin, TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında muvazzaf subay ve astsubaylarında bulunduğu 26 şüpheli hakkında telefon trafiklerini de incelemesinin ardından yakalama kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sürdürdüğü çalışmada şüphelilerden 23'ü yakalanırken, 3'ünün yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.
Gözaltına alınan 23 şüphelinin soruşturmaları ise İl Emniyet Müdürlüğü'nde devam ediyor.

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