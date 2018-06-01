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FETÖ'nün sıkıyönetim komutanına 9 yıl hapis

KARABÜK'te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan, FETÖ'nün Karabük sıkıyönetim komutanı olan dönemin Safranbolu 125'inci Jandarma Eğitim Alay Komutanı İstihkam Kurmay Albay Sedad Arıcan, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 15...

FETÖ'nün sıkıyönetim komutanına 9 yıl hapis
KARABÜK'te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan, FETÖ'nün Karabük sıkıyönetim komutanı olan dönemin Safranbolu 125'inci Jandarma Eğitim Alay Komutanı İstihkam Kurmay Albay Sedad Arıcan, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
15 Temmuz darbe girişimi ardından gözaltına alınıp tutuklanan Sedad Arıcan, Bolu T Tipi Kapalı Cezaevi'nden Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Sedad Arıcan, 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyanı idare etme', 'TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görev yapmasını engellemeye teşebbüs etme', 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme', 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davada savunmasını yaptı. Arıcan, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, adı FETÖ'nün Karabük sıkıyönetim komutanı olarak geçen Arıcan'ı, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.
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