FETÖ'nün Samsun Bölge Talebe Sorumlusu tutuklandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gaybubet evinde eşi ile gözaltına alınan örgütün, 'Samsun Bölge Talebe Sorumlusu' ve ByLock kullanıcısı Ragıbe Öner, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı olan 'ByLock' kullandıkları tespit edilen ihraç öğretmen Ahmet Öner ve eşi örgütün 'Samsun Bölge Talebe Sorumlusu' Ragıbe Öner'i 15 Mart Perşembe günü örgütün gaybubet evinde yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve 'ByLock'a iki farklı telefondan toplamda 196 bin 618 kez giren Ragıbe Öner, çıkarıldığı mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ragıbe Öner'in eşi Ahmet Öner'in emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI