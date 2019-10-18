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FETÖ'nün polis okulu öğrencilerinden sorumlu sanığa 1 yıl 10 ay hapis
KAYSERİ'de, FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanan Mustafa A., 1 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Mustafa A. hazır bulundu. Örgütün Yozgat...
GÜVENLİK 18.10.2019, 12:19
KAYSERİ'de, FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanan Mustafa A., 1 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Mustafa A. hazır bulundu. Örgütün Yozgat Polis Okulundaki öğrencilerinden sözde sorumlu olduğu iddia edilen Mustafa A., "17-25 Aralık olaylarına kadar ilgilendim. Sonra bunların ne olduğu ortaya çıkınca bıraktım. Pişmanım. Beraatımı istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Mustafa A.'ya, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan etkin pişmanlık kapsamında 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi ve hükmün açıklanmasının geriye bıraktı.
Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Mustafa A. hazır bulundu. Örgütün Yozgat Polis Okulundaki öğrencilerinden sözde sorumlu olduğu iddia edilen Mustafa A., "17-25 Aralık olaylarına kadar ilgilendim. Sonra bunların ne olduğu ortaya çıkınca bıraktım. Pişmanım. Beraatımı istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Mustafa A.'ya, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan etkin pişmanlık kapsamında 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi ve hükmün açıklanmasının geriye bıraktı.
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